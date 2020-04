Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist an der Sulkshege im Waldstück

Hamm-Heessen (ots)

Eine 58-jährige Spaziergängerin traf am Samstag, 18. April 2020, gegen 14 Uhr, im Waldstück zwischen Sulkshege und Magnolienstraße auf einen Exhibitionisten. Der Unbekannte stand hinter einem Baum mit herunter gezogener Hose und onanierte. Dabei schaute er in Richtung der Frau, die sich schnell von der Örtlichkeit entfernte und die Polizei unverzüglich verständigte. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der eingeleiteten Suche nicht mehr angetroffen werden. Der Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er ist von schlanker Statur und hat eine südländische Erscheinung. Der Flüchtige hat schwarze Haare, vorne etwas länger und stufig geschnitten. Er war mit einem dunklen Polohemd mit hellen Querstreifen und einer kurzen, grauen Sweathose bekleidet. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381916-0 entgegen. (as)

