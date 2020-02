POL-GI: Pressemeldungen vom 25.02.2020: Auspuffanlagen ausgebaut+++Auf Diebestour in Gießener Geschäften+++Mehrere Autos beschädigt+++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Graffiti am Schulgebäude

Unbekannte haben am letzten Wochenende einen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterlassen. Die Täter hatten mit schwarzer Farbe ein Schulgebäude in der Georg-Schlosser-Straße besprüht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Auspuffanlagen mit Dieselpartikelfilter ausgebaut

Auspuffanlagen mitsamt Dieselpartikelfilter im Wert von etwa 2.000 Euro haben Unbekannte Ende letzter Woche in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg ausgebaut. Die Unbekannten hatten aus drei Fahrzeugen die Sachen fachmännisch entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Sicherheitsetikett entfernt - Mehrere Taten begangen

Parfum im Wert von etwa 70 Euro hat ein 32 - Jähriger offenbar am Montag, gegen 17.50 Uhr, aus einer Parfümerie im Seltersweg mitgehen lassen. Der Verdächtige hatte, so die ersten Ermittlungen, das Sicherheitsetikett entfernt und wollte dann flüchten. Der algerische Asylbewerber konnte bis zu dem Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Offenbar hatte der Tatverdächtige, nachdem er entlassen worden war, noch zwei weitere ähnliche Taten in der Neustadt und der Sudetenlandstraße begangen. In den beiden Discountern hatte er offenbar gegen 22.00 Uhr Sachen im Wert von etwa 100 Euro entwendet. Sehr wahrscheinlich wurde er bei den Taten von einem 17 - Jähriger Landsmann unterstützt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Langgöns: Ladendiebe füllen Einkaufswagen

Im St.-Ulrich-Ring in Langgöns wollten mehrere Personen offenbar einen gut gefüllten Einkaufswagen aus einem Discounter mitgehen lassen. Zeugen hatten das auffällige Verhalten der vier Personen mitbekommen. Als ein Zeuge das Quartett ansprach, flüchteten zwei Personen. Ein 23 - Jähriger aus Wetzlar und ein weiterer Verdächtiger konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden Multivan in Leihgestern beschädigt

Unbekannte beschädigten Dienstagfrüh zwischen 04.00 und 06.00 Uhr einen geparkten Multivan. Der schwarze VW parkte in der Straße "Am Heimatmuseum" in Leihgestern. Der Schaden, mehrere Löcher in der Motorhaube des Fahrzeuges wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg/Wißmar: Sachbeschädigung an mehreren Autos

In der Gartenstraße haben Unbekannte zwischen Montag (24.Februar) 21.00 und Dienstag (25.Februar) 08.00 Uhr an drei Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Sie demolierten die Außenspiegel eines blauen Suzuki , eines schwarzen Opel und eines grauen Skoda. Gibt es eventuell noch weitere Geschädigte? Kann jemand Angaben zu den Tätern machen? Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Lützellinden: Einbruch in Rohbau

Unbekannte versuchten zwischen Montag (24.Februar) 18.00 und Dienstag (25.Februar) 07.30 Uhr die Eingangstür eines Rohbaus in der Straße "Am Sporn" aufzubrechen. Da dies missglückte, hebelten sie anschließend ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räume, verließen es aber offenbar wieder ohne Beute. Es entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Rodheim-Bieber: Mazda touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Samstag (22.Februar) 19.30 und Sonntag (23.Februar) 02.30 Uhr einen in der Gießener Straße (Höhe 68) geparkten Mazda. Offenbar beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den Außenspiegel des schwarzen Mazda 6. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Lützellinden: Vorfahrt missachtet

Ein 17-jähriger Mann befuhr am Montag (24.Februar) gegen 16.15 Uhr die Lützellindener Straße in Richtung Lützellinden. Beim Abbiegen in die Rheinfelser Straße missachtete er die Vorfahrt eines Fahrschulautos. Eine 27-jährige Frau bemerkte den Bremsvorgang des Fahrschülers zu spät und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 1.000 Euro. Der 17-jährige mutmaßliche Unfallverursacher, der im Rahmen des "begleiteten Fahrens" unterwegs war, sowie sein Mitfahrer entfernten sich vom Unfallort, konnten jedoch ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Verkehrsschild umgefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Montag (24.Februar) die Landesstraße L3355. Dabei kam er offenbar in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A5/Reiskirchen: Unfall beim Spurwechsel

7.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls auf der Bundesautobahn A5 von Montagfrüh (24.Februar). Gegen 06.48 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann mit einem Ford den linken Fahrstreifen der A5 von Reiskirchen nach Fernwald. Beim Spurwechsel auf die rechte Spur übersah der Ford-Fahrer offenbar einen 70-jährige Mann in einem Vito. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Fernwald: Unfallflucht auf Pendlerparkplatz

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (24.Februar) zwischen 06.30 und 17.50 Uhr einen geparkten Renault auf einem Pendlerparkplatz im Garbenteicher Weg/Ruhberg. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Unbekannter den schwarzen Koleos auf der linken Seite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Frankfurter Straße: Radfahrerin leicht verletzt

Zu einem Unfall kam es Montagfrüh (24.Februar) gegen 7.10 Uhr in der Frankfurter Straße. Eine 29-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die Frankfurter Straße stadtauswärts. Beim Abbiegen in die Alicenstraße schätzte sie vermutlich den Abstand zu einer 44-jährigen Radfahrerin falsch ein und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 29-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, meldete sich aber kurz darauf bei der Polizei. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

