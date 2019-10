Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW-Aufbruch

Luhden (ots)

(PP) Am 09.10. stellte ein 52-jähriger Fahrzeugführer seinen PKW Audi vor der Bowlinghalle in Luhden am Hainekamp auf einer Parkfläche ab und hielt sich von 18:30 Uhr bis ca. 20:15 Uhr in dem Gebäude auf. Die Abwesenheit des Fahrzeugführers nutzte ein bislang unbekannter Täter, um die Scheibe der Beifahrertür einzuschlagen und aus dem Fußraum eine Laptop-Tasche mit Inhalt zu entwenden. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, diese unter Tel.-Nr. 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen.

