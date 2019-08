Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beim Einparken Laterne beschädigt

Lauterecken (ots)

Nach dem Anstoß an eine Laterne ist der PKW nicht mehr fahrbereit. Am Donnerstagmorgen war dies einer Fahrzeugführerin beim Einparken auf dem Parkplatz zweier Einkaufsmärkte in der Saarbrücker Straße passiert. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Auch der Laternenpfosten war beschädigt.

