Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf dem Parkplatz der Moschellandsburg

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, beschädigte der ältere Fahrer eines schwarzen Skoda Yeti mit BN-Kennzeichen auf dem Parkplatz der Moschellandsburg beim Ausparken ein geparktes Motorrad der Marke Yamaha. Die Beifahrerin, eine ältere Frau, stieg nach dem Anstoß aus und schaute sich das Motorrad an. Dann stieg sie jedoch wieder ins Auto und der Fahrer fuhr weg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Motorrad sind mehrere Kratzer entstanden, der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Das vollständige Kennzeichen ist bekannt, die polizeilichen Ermittlungen nach dem Fahrer laufen.

Weitere Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell