Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Alsdorf (ots)

Ein Holztransporter hatte am Montagnachmittag verbotswidrig die Kreisstraße 101 (Imhäusertal) befahren. An einer Engstelle in Höhe Trimm-Dich-Pfad und Bahnübergang fuhr sich der 48-Jährige Lkw Fahrer fest und verursachte leichten Sachschaden. Bis der Lkw wieder frei war musste die Polizei etwa eine Stunde die Gefahrenstelle absichern und den Verkehr regeln.

