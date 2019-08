POL-PDKL: Zeugen gesucht

Polizeidirektion Kaiserslautern

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Abend, 18.02h, des 21.8.2019 kam es auf der Autobahn A6 zu einem Verkehrsunfall. Beide beteiligten Fahrzeuge befuhren die A6 in Richtung Saarbrücken. Ein Fahrzeug fuhr auf dem linken und ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. Am Autobahnkreuz Landstuhl wollten beide auf die Abbiegespur in Richtung Trier / Pirmasens wechseln. Der links fahrende zog dann quer über die rechte Spur um auf den Abbiegestreifen zu kommen. Dort kam es dann zum Zusammenstoß wobei ein Schaden in Höhe von ca. 8000.-- EUR entstand. Beide Fahrer beschuldigten sich gegenseitig den Unfall verursacht zu haben, wobei es auch zu Beleidigungen gegeneinander kam. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zur Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge machen. Hinweise an die Autobahnpolizei Kaiserslautern unter der Tel.-Nr. 063135340 oder per Mail an pastkaiserslautern@polizei.rlp.de /Se.

