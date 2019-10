POL-NI: Personenfahndung nach versuchtem Raub

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Bückeburg (ots)

(PP) Am 07.09.2019 gegen 18:15 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter auf dem Dr.-Witte-Platz in Bückeburg in Höhe der Postfiliale einer 71-jährigen Bückeburgerin die Handtasche zu entreißen. Aufgrund der Gegenwehr der Überfallenen, die bei dem Angriff zu Boden fiel, gelang es dem Täter nicht, die Handtasche zu erbeuten. Dieser flüchtete im Anschluss in Richtung Trompeterstraße. Der Polizei Bückeburg ist es nun mit Hilfe der Angaben eines Zeugen und einem Polizeizeichner gelungen, ein Phantombild des Täters zu erstellen.

Personenbeschreibung:

Geschlecht: männlich Alter: 30-35 J. Größe: ca. 185 cm Statur: schlank, sportlich Haut: sommerlich gebräunt Haare: Nacken kurz, dunkler gepflegter Dreitagebart in dunkelblond oder braun Mund: schmallippig Bekleidung: dunkles Basecap, dunkelgraue oder -blaue Jacke, Jeans, dunkle Turnschuhe, dunkelblaue Herrenhandtasche mit leichtem silbergrauen Aufdruck.

Hinweise zu dem gesuchten Täter nimmt die Polizei in Bückeburg unter Tel.-Nr. 0572295930 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

