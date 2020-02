Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 24.04.2020: Reizgas in Gaststätte versprüht

acht Personen verletzt+++Fahndungen nach Einbrechern in Lich+++Minicarfahrer attackiert

Gießen (ots)

Gießen: Reizgas versprüht

In einer Gaststätte in der Marburger Straße hat eine 39 - Jährige am Sonntag, gegen 22.00 Uhr, offenbar Reizgas versprüht. Dabei wurden acht Personen verletzt. Zeugen hatten noch versucht, die Frau festzuhalten. Die auffallend keine Frau schlüpfte aus ihrer Jacke und konnte zunächst fliehen. Die eingeleitete Fahndung führte aber schnell zur Festnahme der Tatverdächtigen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Erste Fahndung nach Einbrechern in der Höhlerstraße

In der Höhlerstraße haben zwei Unbekannte am Samstagabend versucht, die Terrassentür eines Wohnhaues aufzubrechen. Offenbar wurden die beiden Täter von einem Zeugen gegen 18.40 Uhr gestört. Sie rannten in Richtung Waldschwimmbad davon. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Die beiden Einbrecher sollen zwischen 175 und 180 Zentimeter groß sein und dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Lich: Zweite Fahndung nach Einbrechern in der Straße Am Breuerbergsweiher

Zur zweiten Fahndung innerhalb von 30 Minuten am Samstagabend kam es gegen 19.15 Uhr in der Straße Am Breuerbergsweiher in Lich. Unbekannte hatten sich dort zunächst an einer Terrassentür zu schaffen gemacht. Als das Hebeln misslang, nahmen sie einen Sonnenschirmständer und schlugen damit die Scheibe der Tür ein. Die beiden Personen wurden von einem aufmerksamen Zeugen gestört und rannten in Richtung Gießener Straße davon. Die Täter sollen jeweils eine schlanke Figur haben sowie dunkle Kleidung getragen haben. Einer von beiden soll auffällige dunkle Schuhe mit weißem Rand oder weißer Sohle getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbruch in einem Firmengebäude

Offenbar auf PKW hatten es Einbrecher in der Nacht zum Montag An der Automeile in Gießen abgesehen. Die Unbekannten hatten das Tor zu einer Halle aufgebrochen und sich dann an dort abgestellten Autos zu schaffen gemacht. Offenbar flüchteten sie dann ohne Beute. Sie hinterließen jedoch einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 27 - Jähriger attackiert

Beleidigt und geschlagen wurde ein 27 - Jähriger am Samstag, gegen 03.30 Uhr, in der Südanlage in Gießen. Der Mann wurde an der Johanniskirche von zwei Unbekannten angesprochen und dabei auch möglicherweise fremdenfeindlich beleidigt. Unmittelbar danach kam ein PKW mit ortfremdem Kennzeichen angefahren. Der Fahrer, stieg aus und schlug dem 27 - Jährigen ins Gesicht. Die beiden anderen Personen, die den 27 - Jährigen zuvor beleidigten, kannten den Fahrer vermutlich, da sie zu ihm ins Fahrzeug stiegen und davonfuhren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auto aufgebrochen

In der Alicenstraße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ein Toyota Yaris aufgebrochen. Die Täter hatten aus dem Innenraum einen hellen Rucksack entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kleidung entwendet und nach Zeugen getreten

Ein 27 - Jähriger hat am Samstag, gegen 18.25 Uhr, offenbar versucht, Kleidungsstücke aus einem Geschäft am Seltersweg zu entwenden. Ladendetektive hatten beobachtet, wie der Mann offenbar gerade mit den Gegenständen das Geschäft verlassen wollte. Als sie ihn festhielten, trat er nach den Zeugen.

Gießen: Minicarfahrer ins Gesicht geschlagen

In der Troppauer Straße hat ein Unbekannter am Montag, gegen 07.50 Uhr, auf den Fahrer eines Minicars eingeschlagen. Anschließend verließ der Unbekannte das Fahrzeug, ohne den Fahrpreis zu bezahlen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Lich: VW Passat beim Vorbeifahren gestreift

2.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW Passats nach einem Unfall am Samstag (23.Februar) gegen 12.30 Uhr in der Lessingstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte offenbar beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand in Höhe 4 geparkten grauen Passat Kombi. Bei dem Unbekannten könnte es sich um einen schwarz/silberfarbenen BMW handeln, der an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein müsste. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und/ oder hat ein Fahrzeug gesehen auf das die Beschreibungen passen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Biebertal: Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines in der Gießener Straße (Höhe 68) geparkten Mazda. Der schwarze Mazda 6 stand dort zwischen Samstagabend (22.Februar) 19.30 und Sonntagnacht (23.Februar) 02.30 Uhr. Als der Fahrer wieder zu seinem Fahrzeug kam, war dieses am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Beim Rangieren BMW beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein Unbekannter zwischen Samstag (22.Februar) 21.00 Uhr und Sonntag (23.Februar) 08.00 Uhr einen in der Theodor-Völker-Straße (Höhe2) geparkten BMW. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Frontstoßstange des schwarzen BMWs zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar: 2.500 Euro Schaden nach Unfallflucht

Zwischen Mittwoch (12.Februar) 14.00 und Donnerstag (13.Februar) 10.00 Uhr kam es zu einem Unfall im Einshäuser Weg (Höhe 7). Ein Unbekannter beschädigte einen weißen Ford Mondeo, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser am vorderen, linken Kotflügel und dem linken Vorderrad beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht im Anneröder Weg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen im "Anneröder Weg" geparkten Renault. Der weiße Kangoo stand dort zwischen Mittwoch (19.Februar) 18.00 und Donnerstag (20.Februar) 09.00 Uhr. Als der Fahrer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der linken Fahrzeugseite verkratzt. Der Unfallverursacher kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Parkplatzrempler

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (20.Februar) zwischen 08.40 und 09.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Liebigstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß offenbar gegen einen geparkten Daimler und entfernte sich von der Unfallstelle. Als der Besitzer zu seinem blauen E 300 zurückkam, war dieser an der Frontstoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 06401/7006-3555.

Wettenberg: Alkoholisiert Unfall gebaut

2,06 Promille zeigte der "Alkotester" den Polizisten nach einem Unfall in der Straße "Volpertsriesch" an. Ein 63-jähriger Mann aus Wettenberg war am Sonntag (23.Februar) mit seinem BMW in Richtung der Straße "Feldgarten" unterwegs. Er kam plötzlich von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen in Höhe der Hausnummer 6 zusammen. Gegen ihn ermitteln nun die Ordnungshüter wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Klinikstraße: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (23.Februar) gegen 13.50 Uhr in der Klinikstraße. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Caddy vom Parkstreifen des Wendehammers vor dem Uni-Hauptgebäude in die Klinikstraße ein und übersah vermutlich einen 72-jährigen Mann mit einem VW. Es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf eine Höhe von insgesamt 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Schiffenberger Weg: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Sonntag (23.Februar) gegen 18.50 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall im Schiffenberger Weg. Eine 23-jährige Frau fuhr auf dem rechten Fahrstreifen des Schiffenberger Wegs in Richtung Gnauthstraße mit ihrem Renault. Dabei bemerkte die Frau den Bremsvorgang eines 59-jährigen Mannes an einer roten Ampel zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden wird auf 1.300 Euro geschätzt. Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei der 23-Jährigen. Sie pustete 1,29 Promille und musste mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls von Sonntag (23.Februar) gegen 19.20 Uhr. Ein 42-jähriger Mann befuhr die Landesstraße L3093 vom Umspannwerk in Richtung Bundesstraße B429. Beim Einbiegen auf die B429 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Ampel. Er entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte aber ausfindig gemacht werden. Die Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen fest. Beim durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,6 Promille und musste zwecks Blutentnahme mit zur Wache. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Beinhahezusammenstoß bei Überholvorgang

Am Donnerstag (20.Februar) zwischen 07.20 und 07.40 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Münsterer Kreuz und Grünberg fast zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr bei einem Überholvorgang. Kurz nach der Kurve bei der Abfahrt Lauter wurde ein Caddy von einem dunklen PKW überholt. Um einen Zusammenstoß zwischen dem überholenden Fahrzeug und dem Gegenverkehr zu verhindern, wich der Caddy-Fahrer nach rechts aus. Der dunkle PKW fuhr ohne zu bremsen mit hoher Geschwindigkeit weiter. Wer kann Angaben zu dem dunklen PKW oder der Identität des Fahrers machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

