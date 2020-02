Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Kollision auf Tankstellenparkplatz

Bad Bentheim (ots)

Gestern gegen 20:45 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Rheiner Straße in Bad Bentheim zu einer Kollision zwischen einem weißen Kleinbus und einem geparkten roten Fiat Panda. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und den Besitzer des Fiat Panda informiert, während der Fahrer des Busses davonfuhr. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim, unter der Tel. Nr.: 05922/9800 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell