Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Brand in Küche

Gesste (ots)

Gestern kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Wohnhauses an der Lerchenstraße in Geeste. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Schwelbrand in einem Kochtopf. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Es ist kein Personen- oder Gebäudeschaden entstanden.

