Menden (ots)

In der Innenstadt klingelte es gestern, gegen 11 Uhr, bei einer 83-jährigen Mendenerin an der Haustür. Ein Mann stellte sich ihr als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens vor. Er teilte seinem Opfer mit, dass auf ihrem Konto noch Guthaben vorhanden sei. Dies könne jedoch nur ausgezahlt werden, wenn sie die PIN-Nummer ihrer Bankkarte in ein mitgebrachtes Tablet eintippt. Die Geschädigte gab die Nummer preis. Nach kurzer Zeit verabschiedete sich der Täter gemeinsam mit der Geldbörse der Dame. Dass er diese mitgenommen hatte, fiel ihr erst kurze Zeit später auf.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 28-30 Jahre alt, schlank, ca. 185 cm groß, dunkle Haare, kein Bart, weißes T-Shirt mit rot-blauer Aufschrift.

In der Leitmecke kam es gestern, zwischen 15 und 18 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl. Bisher unbekannte Täter knackten ein Fahrradschloss und nahmen das Rad mit. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Conway mit silberner Aufschrift.

Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen (9099-0).

