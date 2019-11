Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Ladendiebstahl unter Alkoholeinfluss

Rülzheim (ots)

Am 22.11.2019, gegen 17:20 Uhr, fuhr eine 72jährige zu einem Einkaufsmarkt in der Germersheimer Straße in Rülzheim. Dort stellte sie ihren Pkw Daimler Chrysler auf dem Behindertenparkplatz ab, lud dort ausgelegte Blumengestecke im Wert von knapp 70,-EUR in ihr Fahrzeug und fuhr ohne zu bezahlen davon. Da das Kennzeichen ihres Pkw notiert werden konnte, wurde ihre Wohnanschrift ermittelt und die 72jährige konnte dort angetroffen werden. Sie bestritt, die Gestecke gestohlen zu haben. Auch als die Gestecke in ihrer Garage aufgefunden wurden, bestritt sie die Tat weiterhin. Während der Anzeigenaufnahme konnte bei ihr Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,37 Promille. Sie wurde zu hiesiger Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein ist die 72jährige nun erstmal los. Das Diebesgut wurde wieder zurückgebracht.

