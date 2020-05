Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Sachbeschädigung; Riepe - Einbruch in Bäckerei; Aurich - Unfallflucht

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung

In Aurich kam es auf dem Dach einer Schule zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte stiegen nach ersten Erkenntnissen auf das Dach der BBS in der Straße Am Schulzentrum und beschädigten dort Antennen und Sicherungshaken. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Riepe - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Bäckerei in Riepe eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 3.35 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Friesenstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Diebesgut wurde offenbar nicht erlangt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag, 08.05.2020, in Aurich ereignete. Ein silberner Renault stieß auf einem Parkplatz am Dreekamp gegen einen silbernen VW Touran. Der Renault-Fahrer fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mehrere Personen sollen den Unfall vor Ort gesehen haben. Die Polizei bittet die Zeugen, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

