Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand in Fertigungshalle für Eisenbahntechnik

Celle (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 04:15 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Feuer in die Neuenhäuser Straße alarmiert. Dort kam es zum Brand in einer Fertigungshalle auf dem Gelände der Firma Sema. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen dabei zu Einsatz. Nach ersten Schätzungen dürfte bei dem Brand ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde offenbar niemand.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits offene Flammen aus dem Dach eines Anbaus zu erkennen, wenig später dann auch aus dem Dach der Fertigungshalle. Zudem entstand durch den Brand eine starke Rauentwicklung. In Unkenntnis der Sachlage, welche Stoffe dort verbrannten, wurden die Anwohner vorsorglich über Rundfunkdurchsagen dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach über einer Stunde intensiver Brandbekämpfung war das Feuer dann unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauerten noch bis zum Vormittag an.

Aufgrund der Rauchentwicklung und der daraus resultierenden Sichtbehinderung kam es bis ca. 06:40 Uhr zu Einschränkungen des Güterverkehrs auf der Schiene.

Zur Brandursache lassen sich derzeit noch keine Aussagen treffen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-251

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell