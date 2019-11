Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eine verletzte Person bei missglücktem Abbiegeversuch

Celle - Stadt (ots)

Am Samstag gegen 12:40 Uhr will die 68-jährige Fahrerin eines Hyundai Tucson von der Burgstraße nach links in den Galgenweg abbiegen. Hierbei übersieht sie offensichtlich einen entgegenkommenden Pkw Seat Arosa, der von einer 57-jährigen Frau gesteuert wird. Es kommt zum frontalen Zusammenstoß beider Pkw, bei dem die Pkw-Führerin des Seat leicht verletzt wird. Während der Unfallaufnahme kommt es zu leichten Behinderungen des Verkehrs durch die verunfallten Pkw.

