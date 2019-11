Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Werkzeug aus Kofferräumen von Transportern gestohlen

Landkreis Celle (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Sperlingsgasse in Ovelgönne der Kofferraum eines VW Crafter aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in derselben Nacht in Beedenbostel, wo bei einem, in der Höferschen Straße geparkten Citroen Jumper Werkzeug aus dem Kofferraum gestohlen wurde.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277215, zu melden.

