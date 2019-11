Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Integrative Kontrolle der Polizei - Einsatz für Verkehrssicherheit und gegen Wohnungseinbruch

Celle (ots)

Für die Polizei im Landkreis Celle ist die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls nach wie vor ein Schwerpunktthema. Für die Opfer bedeutet ein Einbruch in die eigene Wohnung oder in das eigene Haus neben wirtschaftlichen Schäden eine empfindliche Verletzung der Privatsphäre. Erfahrungsgemäß bevorzugen Einbrecher die dunkle Jahreszeit. Zu dieser Zeit sind auch überörtlich agierende Tätergruppen auf deutschen Straßen unterwegs. Potenzielle Täter werden durch flächendeckende Polizeipräsenz und dauerhafte Kontrollen verunsichert, abgeschreckt und aus dem Landkreis Celle ferngehalten. Nicht weniger als die Kriminalitätsbekämpfung ist auch die Verkehrssicherheit, und somit die Senkung der Verkehrsunfallzahlen, für die Beamten der Polizeiinspektion Celle ein wichtiges Anliegen. Hierbei werden als Unfall-Hauptursachen unter anderem Alkohol und andere berauschende Mittel am Steuer angesehen. Zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität und zur Steigerung der Sicherheit auf den Straßen führte die Polizeiinspektion Celle am heutigen Tag themenübergreifende, präventive Kontrollmaßnahmen durch. Hierbei waren etwa 20 Beamte der Polizei Celle, darunter Einsatz- und Streifendienst, Verfügungseinheit, Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes und Dokumentenprüfer, eingesetzt. An der groß angelegten, stationären Kontrollstelle an der Bundesstraße 214 in Altencelle kontrollierten die eingesetzten Beamten heute zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr insgesamt 98 Fahrzeuge und 136 Personen. Weiterhin waren mobile Kontrollkräfte eingesetzt. Festgestellt wurden 26 Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie 2 Straftaten (Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz). Zwei Fahrzeugführern wurden Blutentnahmen entnommen, da sie beim Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Beiden dürfte zumindest vorübergehend in naher Zukunft die Fahrerlaubnis entzogen werden.

