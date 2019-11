Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aufbruch eines Postbriefkastens

29331 Lachendorf (ots)

Am heutigen Tage wird der Aufbruch eines Postbriefkastens in 29331 Lachendorf, Ackerstraße, neben dem "Haus der schönen Dinge" gemeldet. Wie ermittelt werden konnte, war der Briefkasten am Samstag noch unbeschädigt. Entwendet wurden sämtliche Briefe.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lachendorf unter 05145 9716-0 in Verbindung zu setzen.

In dem Zusammenhang rät die Polizei, insbesondere zur Vorweihnachtszeit kein Bargeld in herkömmlichen Briefsendungen zu verschicken. /tk

