Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht

Celle (ots)

Am Mittwoch, 06.11.19, gegen 07:19 Uhr, kam es in der Celler Straße (B3) in Groß Hehlen, in Höhe der Classic-Tankstelle, zu einer Verkehrsunfallflucht eines Lkw-Fahrers. Vor der Tankstelle in Fahrtrichtung Innenstadt befindet sich rechts neben der Fahrbahn ein Seitenstreifen auf dem geparkt werden kann. Hier hat der rückwärtsfahrende Sattelzug mit Auflieger den dahinter parkenden grauen Peugeot mehrere Meter bis auf die Einfahrt der Tankstelle geschoben und sich anschließend von der Unfallstelle in Richtung Lange Straße entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell