Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Nienhagen

Celle (ots)

Zwischen Montag, 11.11.19, 17:00 Uhr und Dienstag, 12.11.19, 7:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Garswoodstraße in Nienhagen ein und entwendeten Schmuck. Es wurde zunächst die Terrassentür aufgehebelt und anschließend wurden alle Räume durchwühlt. Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141-277-215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell