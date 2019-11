Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei warnt vor dubiosen Spendensammlern

Celle (ots)

Am Dienstag, 12.11.19, gegen 11:00 Uhr, hat eine Frau auf dem Real-Parkplatz an der Hasenbahn in Celle angeblich für Taubstumme Geld gesammelt. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine unberechtigte Spendensammlerin handelte, die bereits amtsbekannt ist. Sie war mit einem Klemmbrett samt einer angeblichen Spendenliste unterwegs und hat sofort Geldspenden entgegengenommen.

In der Vergangenheit gab es schon häufiger Fälle, bei denen unberechtigte Spendensammler mit gefälschten Listen die Gelegenheit nutzten, auch Geldbörsen aus den Einkaufswagen zu entwenden. Wenn man angesprochen wird, ist also Vorsicht geboten. Die Spenden kommen in der Regel keinem gemeinnützigen Zweck zugute! Mit dubiosen Spendensammlern ist insbesondere bis Weihnachten in Stadt und Landkreis zu rechnen. Bei solchen oder ähnlichen Fällen sollte unbedingt die Polizei verständigt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell