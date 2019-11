Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Celle (ots)

Ein 86-jähriger Mann parkte am 11.11.2019, gegen 09:30 Uhr, seinen elektrischen Krankenfahrstuhl direkt neben dem Eingang der Rossmann-Filiale am Markt in der Innenstadt von Celle. Nach seinem Einkauf stellte er gegen 09:45 Uhr einen Schaden an diesem fest. Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Vermutlich dürfte ein PKW-Fahrer beim Ausparken gegen das Elektromobil gefahren sein. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter 05141/277-215 in Verbindung zu setzen.

