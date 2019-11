POL-CE: Fahrradkontrollen in Celle vom 12.11.19

Polizeiinspektion Celle

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, hat die Polizei Celle am 12.11.19 in der Zeit von 14:00 - 23:00 Uhr verstärkt stationäre und mobile Fahrradkontrollen im Stadtgebiet Celle durchgeführt. Es wurden insgesamt ca. 150 Radfahrer kontrolliert und diverse Verstöße festgestellt und geahndet. Dazu gehörten u. a. die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt, das Fahren ohne Licht, sowie Fahrten auf der falschen Radwegseite. Das Feedback der Kontrollierten war sehr unterschiedlich, von "das sollte Sie häufiger machen" bis "haben Sie nichts Besseres zu tun?". Im Rahmen der Kontrollen konnten noch zwei Haftbefehle vollstreckt werden.

Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Celle, Karsten Wiechmann, zeigt sich überrascht, wie viele junge Menschen angeblich keine Ahnung von den Verkehrsregeln haben, obwohl sie doch irgendwann einen Fahrradführerschein gemacht hatten. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, so lautet eine alte Weisheit. Für alle diejenigen, die nicht warten wollen, bis sie bei einer der folgenden Kontrollen zur Kasse gebeten werden, möchten wir Informationen zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr anbieten. Für Alle, egal ob jung oder lebenserfahren, gibt es am Montag, 09.12.2019, um 19:00 Uhr die Möglichkeit, im Rahmen des Projektes richtig ist cool (unter Twitter #richtigistcool) einem Vortrag zu den Verkehrsregeln für Fahrradfahrende bei der Polizeiinspektion Celle in der Jägerstraße 1 beizuwohnen. Natürlich wird dann auch Informationsmaterial ausliegen. Da nur etwa 80 Plätze zur Verfügung stehen, wird unter Telefon: 05141/277-108 oder per Mail unter karsten.wiechmann@polizei.niedersachsen.de um Anmeldung gebeten.

