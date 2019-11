Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Celle (ots)

Am Mittwochabend, 13.11.19, gegen 22:45 Uhr, kam ein 23-jähriger Pkw-Fahrer auf einer Gemeindestraße zwischen Wohlenrode und Bunkenburg in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.Der Fahrer und sein Beifahrer (20) wurden dabei leicht verletzt. Der Fahrer pustete vor Ort 1,6 Promille. Ihm wurde daher eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell