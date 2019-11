Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tankstellenraub in Lachendorf aufgeklärt

Celle (ots)

Nachdem am vergangenen Sonntagabend ein vermummter Mann mit einem Messer bewaffnet die CLASSIC-Tankstelle in Lachendorf überfallen und die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld gezwungen hat, führten nun die Ermittlungen der Lachendorfer Polizei zu einem schnellen Erfolg. Ein 15- jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Celle geriet unter anderem anhand der vorliegenden Aufzeichnungen der Überwachungskameras in Tatverdacht. Eine auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das AG Celle angeordnete Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen führte zum Auffinden von Beweismitteln. Im Rahmen der sich anschließenden Vernehmungen des Beschuldigten legte der 15- Jährige ein Geständnis ab. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell