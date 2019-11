Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrecher überrascht schlafendes Ehepaar

Lachendorf (ots)

Dienstag früh gegen 3 Uhr hat sich ein Einbrecher an einem Einfamilienhaus Am Krummen Moor zu schaffen gemacht. Nachdem es ihm misslang eine Nebeneingangstür aufzuhebeln, nutzte er ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Haus zu gelangen. Dort durchsuchte er einige Räume bis er das Schlafzimmer der schlafenden Eheleute betrat. Als diese wach wurden, lief der Einbrecher unter Mitnahme einer Handtasche aus dem Haus. Neben der Handtasche erbeutete er dabei zwei Tablets und ein Handy.

Der Einbrecher war etwa 1,70 - 1,80 m groß und trug einen grauen Kapuzenpulli oder -jacke, wobei die Kapuze einen weißen Rand hatte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

