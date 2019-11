Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Einbruch zur Tageszeit gesucht

Wathlingen (ots)

Am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Haus in der Fasanenstraße ein. Im Inneren wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Unter Mitnahme eines Möbeltresors und von Wertsachen wie u.a. Schmuck und Münzen wurde der Tatort unerkannt wieder verlassen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277215, zu melden.

