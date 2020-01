Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.01.2020 für den Bereich Salzgitter.

Täter flüchtete ohne Beute.

Salzgitter, Bruchmachtersen, Humboldtallee, 22.01.2020, 13:30 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der Täter unter Vorhalt eines Messers einen 78-jährigen Fahrer eines Pkw zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert. Bei der Tatausführung habe der Täter die Tür des stehenden Fahrzeuges geöffnet und den Fahrer mit dem Messer bedroht. Der Geschädigte konnte jedoch entkommen. Der Täter flüchtete ohne Beute und kann wie folgt beschrieben werden: Südländisches Aussehen, gebrochenes deutsch, ca. 180 - 185cm groß, schlanke Figur, zwischen 20-25 Jahre alt, kein Bart, grauer Kapuzenpullover, graue Jeans. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970.

Frau wurde bei Raub leicht verletzt.

Salzgitter, Lebenstedt, Forellenweg, 23.01.2020, 12:05 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der Täter von hinten der weiblichen Geschädigten genähert und diese geschubst hatte. Hierbei sei die Frau gestürzt und habe sich im Gesicht verletzt. Der Täter habe schließlch den von der Frau mitgeführten Einkaufstrolli entwendet. Die Beute konnte jedoch im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Der Täter flüchtete im Anschluss an seine Tat. Eine Beschreibung des Mannes ist nicht möglich. Die Frau musste mit Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter zerschlugen eine Fahrzeugscheibe mit einem Gullideckel.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 23.01.2020, 12:45-19:10 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter mittels eines Gullideckels eine Seitenscheibe am geparkten Pkw Saab ein und entwendeten aus dem Inneren eine Tasche. Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe.

Polizei Salzgitter

