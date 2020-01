Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.01.2020

Peine (ots)

Eigentümer zu einem Fahrrad und einem Kinderbuggy gesucht

Bereits am 23.12.2019 wurde durch aufmerksame Zeugen beobachtet, wie es in der Kantstraße in Peine zu einem möglichen Diebstahl kam.

Nach Ansprache der Passanten entfernte sich der Täter, wobei er ein Fahrrad und einen Kinderwagen zurückließ. Die Eigentümer der beiden Gegenstände sind bisher nicht bekannt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Mountainbike der Marke Streamer mit Damenrahmen. Bei dem Kinderbuggy handelt es sich um ein Modell der Marke Hauck in schwarz mit einer grauen Tasche an der Rückseite des Verdeckes.

Die Eigentümer zu den Gegenständen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 9990 in Verbindung zu setzen.

