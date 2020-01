Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.01.2020

Peine (ots)

Einbrüche im Bereich Peine

Am Donnerstag, zwischen 17:50 Uhr und 18:50, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Im Moorkamp". Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entwendeten Bargeld und flohen anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Straße "Kiebitzmoor". Unbekannte Täter drangen am Donnerstag, zwischen 15:55 Uhr und 19:30 Uhr, gewaltsam in ein dortiges Einfamilienhaus ein. Sie entwendeten Schmuck und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, 05171/9990, zu melden.

Leichtverletze Person nach Unfall

Am Donnerstag, gegen 07:15 Uhr, kam es auf der Schmedenstedter Straße zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 58-jähriger Ilseder befuhr mit einem Reisebus die Schmedenstedter Straße in Richtung Peine. Ein 55-jähriger Fahrer aus Kissenbrück fuhr mit seinem PKW hinter dem Reisebus in die gleiche Richtung. In Höhe der Straße "Neuer Weg" versuchte der PKW Fahrer den Reisebus zu überholen. Hierbei übersah er jedoch, dass der Bus nach links in diese Straße abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 55-jährige Kissenbrücker leicht verletzt wird. Ein Rettungswagen versorgte ihn noch an der Unfallstelle. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Eileena Wenzel

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: eileena.wenzel@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell