POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.01.2020 für den Bereich Cremlingen.

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti.

Cremlingen, Bauernstraße (Bahnhofsnähe), 22.01.2020, 15:00 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sowohl Bereiche der Haltestelle als auch einer Infotafel mittels Graffiti in den Farben neon/rosa beschmiert wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 9317-0 in Verbindung zu setzen.

