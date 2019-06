Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei sucht nach tödlichem Unfall auf der Landesstraße (L) 191 in Neustadt am Rübenberge Zeugen

Hannover (ots)

Dienstagmorgen, 25.06.2019, gegen 05:40 Uhr, ist es auf der L 191 bei Brase zu einem Zusammenstoß zwischen einem 31-jährigen Motorradfahrer und einem Linienbus gekommen. Dabei hat der Biker tödliche Verletzungen erlitten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes war der Motorradfahrer mit seiner Yamaha YZF 600 auf der L 191, aus Richtung Mandelsloh kommend, in Richtung Dinstorf unterwegs. Vor dem Abzweig zur Ortschaft Brase überholte er einen Transporter sowie einen Viehtransporter und scherte unmittelbar vor einem entgegenkommenden, derzeit unbekannten, dunkelblauen Kleintransporter wieder ein. Anschließend prallte der Biker gegen das rechte Heck eines Linienbusses (Linie 460 in Richtung Nordhafen), dessen 58 Jahre alter Fahrer gerade mit dem Fahrzeug von der L 191 nach links in den Abzweig nach Brase abbog. Zuvor hatte er den entgegenkommenden Motorradfahrer offenbar nicht gesehen.

Für den verunglückten 31-jährigen Neustädter kam jede Hilfe zu spät. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der Busfahrer sowie sein Fahrgast blieben unverletzt.

Aktuell ist die L 191 aufgrund von Bergungsarbeiten voll gesperrt, es kommt zu Behinderungen. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 60.000 Euro.

Nun sucht der Verkehrsunfalldienst Hannover Zeugen des Vorfalls, insbesondere den aktuell unbekannten Fahrer des dunkelblauen Kleintransporters, bei dem es sich möglicherweise um den Wagen eines Dachdeckerunternehmens handelt. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. /now, ahm

