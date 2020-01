Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei zeigt Präsenz vor Fastnachtsveranstaltungen

Mainz-Mombach / Mainz-Gonsenheim (ots)

17.01.2020, 22:00 Uhr bis 19.01.2020, 06:38 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag befinden sich Kollegen der Polizeiinspektion 2, Valenciaplatz, bei drei Fastnachtsveranstaltungen und zeigen dort Präsenz. An einer Halle in Mainz-Mombach führen die Beamten nach dem Veranstaltungsende Kontrollen durch. Vor Fahrtbeginn werden die Fahrzeugführer angesprochen und kontrolliert. Keiner der kontrollierten Fahrzeugführer weist dabei eine Alkoholisierung auf. Die Kontrollen werden von den Veranstaltungsteilnehmern sehr positiv wahrgenommen.

In der darauffolgenden Nacht werden die Kontrollen zwischen 00:00 Uhr und 02.56 Uhr im Bereich einer Veranstaltung in Mainz-Mombach fortgeführt. Hier werden 15 Verkehrskontrollen hinsichtlich Alkohol- oder Drogenkonsum durchgeführt. Bei acht Personen wird ein Atemalkoholtest durchgeführt. Er verläuft bei allen negativ.

So gesehen verlaufen die Kontrollen hier tatsächlich sehr positiv und getreu nach dem diesjährigen Motto der Polizei Mainz "Mit Konfetti in der Blutbahn feiern!".

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell