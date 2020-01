Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz sowie des Polizeipräsidiums Mainz - Drogendealer festgenommen, Kokain, Waffen und Hehlerware sichergestellt

Mainz (ots)

Donnerstag, 16.01.2020, 14:30 - 24:00 Uhr

Über ein halbes Kilogramm Kokain konnte am Donnerstagnachmittag von Beamten der Mainzer Kriminalpolizei sichergestellt werden. In diesem Zusammenhang wurden drei Personen vorläufig festgenommen. Der Schlag gegen den illegalen Drogenhandel ist das Ergebnis intensiver und umfangreicher Ermittlungen der Spezialisten des Mainzer Drogendezernats, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz durchgeführt wurden. Im Fokus der Ermittlungen standen drei Männer im Alter von 33, 31 und 27Jahren, die wegen Drogenhandels aufgefallen waren. Auf Grund nachhaltiger Ermittlungen der Mainzer Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft, konnten am Donnerstagnachmittag in einer Mainzer Gaststätte zunächst der 31-jährige und der 27-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme konnte eine größere Menge Kokain sichergestellt werden. Der dritte Tatverdächte, ein 33-Jähriger Mann, konnte am Donnerstagnachmittag im Bereich des Hauptbahnhofs festgenommen werden. Nachdem vom Amtsgericht Mainz in diesem Zusammenhang mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erlassen wurden, konnten in den Wohnungen der Männer weitere Drogen und Waffen aufgefunden werden. Neben einer großen Menge Marihuana, Haschisch und Ecstasy-Tabletten, fanden die Ermittler Schreckschusswaffen und eine Machete. Zusätzlich konnte ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag und mutmaßliche Hehlerware aufgefunden werden. Die drei Männer wurden am Freitagmorgen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt. Der 31-Jährige Tatverdächtige verbleibt in Untersuchungshaft, der 27-Jährige und der 33-Jährige wurden gegen Auflagen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell