Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Brand einer Müllltonne

Bad Ems (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.11.2019 wurde der Polizeiinspektion Bad Ems der Brand einer Mülltonne in der Koblenzer Straße gemeldet. Das Brandobjekt wurde letztlich durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht. Ein beherztes Einschreiten des Mitteilers verhinderte zuvor das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

