Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Baumarkt

Meudt / Westerwaldkreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Do., 28.11.2019, 18 Uhr und Fr., 29.11.2019, 07 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Baumarkt am Ortsrand von Meudt ein. Ein im Bürobereich befindlicher Tresor wurde gewaltsam geöffnet, das darin befindliche Bargeld entwendet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Westerburg gerne entgegen.

