Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Heistenbach (ots)

Wie erst jetzt angezeigt wurde, kam es bereits am 26.11.2019 in der Luisenstaße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt entfernte. Die geschädigte Fahrzeugführerin stellte ihren Pkw gegen 17:30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Lindenhalle ab. Als sie gegen 20:30 Uhr zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrer rechten Fahrzeugseite fest. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Diez unter Tel. 06432-6010 zu melden.

