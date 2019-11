Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alleinunfall mit verletzter Person

Rennerod (ots)

Am Donnerstag, den 28.11.2019, gegen 18.23 Uhr befuhr ein 28-jähriger PKW Fahrer aus der VG Rennerod die Brunnenstraße mit Fahrtrichtung B 255. In einer Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer massiven Straßenlaterne. Durch den Anprall wurde der Fahrzeugführer verletzt und musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich sein.

