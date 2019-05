POL-HX: LKW prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Höxter

Auf der Kreisstraße 48, zwischen Beverungen und Drenke, ist am Montagmorgen, 13.05.2019, gegen 06:45 Uhr, ein LKW aus bislang nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen am rechten Seitenrand stehenden Baum gefahren. Der 74-jährige Fahrer des LKW wurde hierbei schwer Verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann seinen LKW von Beverungen kommend in Richtung Drenke. Ungefähr einen Kilometer vor der Ortschaft geriet er mit seinem Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte dort einen Baum und kippte mit seinem LKW auf ein Feld. Dort kam der LKW dann auf der rechten Seite liegend zum Stillstand. Die K48 wurde auf Grund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 11:35 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Am LKW entstand hoher Sachschaden./he

