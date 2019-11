Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl einer Maschine aus Fabrikhalle

Bad Marienberg (ots)

Am 28.11.2019 wurde der PI Hachenburg der Diebstahl einer Maschine aus einer Fabrikhalle bei einem Maschinenbaubetrieb in der Fritz-Von-Opel-Straße, Bad Marienberg, gemeldet. Den Ermittlungen zufolge wurde ein Doppelschleifbock aus einer dortigen Fabrikhalle von einem Metallständer abmontiert und entwendet. Der Wert des entwendeten Gegenstandes beläuft sich im dreistelligen Bereich. Die Polizei in Hachenburg bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 02662-95580.

