Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Roßbach. Einbruch in Rohbau

Hachenburg (ots)

In der Nacht zum 26.11. drangen Unbekannte in eine, im Bau befindliche Halle in der Hachenburger Straße in Roßbach ein und entwendeten mehrere Baumaschinen der Marke Makita sowie ein Lasermessgerät. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 022662/95580 erbeten.

