Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Rettershain (ots)

Am 26.11.2019 kam es gegen 15.54 Uhr in Rettershain zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei kollidierte ein weißer Lieferwagen in einer scharfen Kurve mit dem entgegenkommenden Fahrzeug und beschädigte dieses nicht unerheblich. Anschließend entfernte sich der bisher unbekannte Fahrer samt seines Lieferwagens unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Goarshausen bittet um Hinweise unter der Telefonnr. 06771-93270.

Polizeiinspektion St. Goarshausen

