Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Eppenrod - Illegale Altreifen-Entsorgung

Eppenrod (ots)

Am Montagvormittag (25.11.2019) wurde der PI Diez mitgeteilt, dass an der L 317 zwischen Hirschberg und Eppenrod mehrere Reifen abgelagert wurden. Vor Ort wurden in Höhe Stationskilometer 1,6 der Landstraße insgesamt 34 Altreifen, überwiegend von Pkw's, hinter der Leitplanke festgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Diez.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



