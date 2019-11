Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hof. Betrunkene Fahrerin prallt gegen Straßenlaterne

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch Abend befuhr eine 30 jährige Frau mit ihrem Pkw die Straße Raupüsch in Hof in Fahrtrichtung Gartenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 22 kam sie, vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einer Straßenlaterne zusammen. Die Laterne wurde dabei vollständig aus ihrer Bodenverankerung gerissen und ca. 10 Meter weit mitgeschleift. Es entstand Sachschaden an der Laterne und dem Pkw . Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, so dass eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheines angeordnet wurden.

