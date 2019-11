Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Bettendorf

Mauer beschädigt

**Zeugen gesucht**

Bettendorf (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es in Bettendorf in der Miehlener Straße zur Beschädigung einer Grundstücksmauer durch ein vermutlich rückwärtsfahrenden Pkw-Fahrer. Dieser entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden entstand am 23.11.2019 zwischen 12:00 und 15:00 Uhr. Die Polizei St. Goarshausen bittet um Hinweise auf den Verursacher.

