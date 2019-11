Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrer steuert Mercedes in Straßengraben

Porta Westfalica (ots)

Am frühen Dienstagmorgen hat ein Portaner (20) die Kontrolle über seinen PKW verloren und ist mit diesem in einen Straßengraben geraten.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 20-Jährige gegen 5.30 Uhr mit zwei weiteren ebenfalls in Porta Westfalica wohnenden Beifahrern (24, 20) die Straße "Kirchsiek" aus Hausberge kommend in Fahrtrichtung Eisbergen. Dabei verlor er die Kontrolle über den Mercedes, sodass dieser nach links in den Straßengraben geriet und nicht mehr fahrbereit war. Alle Insassen hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt.

Da die alarmierten Beamten einen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers registrierten, entnahm man dem Fahrer eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

