Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Willi-Richter-Platz/ Sachbeschädigung am Rathaus

Coesfeld (ots)

An einer Nebeneingangstür des Havixbecker Rathauses haben Unbekannnte am Wochenende Sachschaden angerichtet. Der oder die Täter schmierten Sekundenkleber in die Schlösser der Tür und des Briefkastens sowie in die Klingel. Tatzeit: zwischen Donnerstag (31. Oktober), 11.30 Uhr und Montagmorgen, 7.20 Uhr. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell