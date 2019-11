Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße/ Zigaretten erbeutet

Coesfeld (ots)

Die Schiebetür zu einem Lebensmittelmarkt an der Bruchstraße in Coesfeld-Lette haben zwei Einbrecher am frühen Montagmorgen (4. November) um 3.38 Uhr aufgehebelt. Sie stahlen eine größere Menge Zigarettenpackungen und entkamen mit ihrer Beute. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell