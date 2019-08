Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Unbekannter reißt Portemonnaie weg

Duisburg (ots)

Als ein 67 Jahre alter Mann am Mittwoch (30. Juli) um 10 Uhr an der Haltestelle Landesarchiv an der Ruhrorter Straße in den Bus einstieg, riss ein Unbekannter ihm von hinten seine rote Ledergeldbörse aus der Hand. Der etwa 25 Jahre alte, 1,70 Meter große Mann flüchtete in Richtung Scharnhorststraße. Er trug zur Tatzeit eine graue Cap sowie ein graues Shirt und eine kurze Hose. Er hatte außerdem einen grauen Rucksack bei sich. Die Kripo bittet um Hinweise: Zeugen, die den Unbekannten beschreiben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0 an das KK 13. (stb)

